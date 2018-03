Antwerpen aast op Obama voor speech (maar dat kost wel 400.000 euro) FT

31 maart 2018

Bron: De Tijd 6 Antwerpen droomt ervan om eind september oud-president Barack Obama naar de stad te halen. De organisatoren van het techfestival SuperNova zouden daarvoor gesprekken voeren. Dat bericht De Tijd.

Jürgen Ingels, initiatiefnemer van SuperNova, heeft er goede hoop in dat Obama nog eens naar ons land afzakt. "Er lopen gesprekken met de entourage van de voormalige president. Het is meer dan zomaar proberen. Er is nog niets rond, maar het ziet er goed uit", verklaart hij in De Tijd.

Al zal hij (zeer) diep in de buidel moeten tasten om de Amerikaan naar de Scheldestad te halen. Volgens verschillende bronnen vraagt Obama een slordige 400.000 euro om op evenementen te speechen. Daarnaast brengt een bezoek ook heel wat extra kosten mee waaronder extra beveiliging bijvoorbeeld.

Het SuperNova-festival loopt vier dagen, van donderdag 27 tot en met zondag 30 september. Bij de sprekers die nu al hebben toegezegd, zitten onder meer de bekende management- en marketingdirecteur Seth Godin en Vlaming Philip Inghelbrecht, mee aan de wieg van muziekherkingsapp Shazam en intussen uitgeweken naar Silicon Valley.