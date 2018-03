Antwerp Urban Trail lokt 10.000 deelnemers JM

11 maart 2018

19u43

Bron: Belga 0 Ondanks het slechte weer, namen bijna 10.000 lopers en wandelaars deel aan de zesde editie van de Antwerp Urban Trail. De route liep dit jaar langs twintig unieke locaties en werd voor het eerst gesplitst in een kort en lang parcours. Er gebeurden een aantal valpartijen, maar niemand raakte ernstig gewond.

De zesde editie van de Antwerp Urban Trail lokte zondagvoormiddag bijna 10.000 deelnemers naar de stad. Voor het eerst waren er twee parcours en werden geen tijden opgenomen.

Het loopevenement door de Antwerpse binnenstad startte in Park Spoor Noord en passeerde langs twintig bijzonderde locaties. De lopers en ook wandelaars doorkruisten onder meer het Zuiderpershuis, het Hilton-hotel, de balzaal van Grand Café Horta en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Het verste punt was het Fotomuseum op het Zuid.

Kort en lang parcours

Voor het eerst was er naast het parcours van 12 km ook een kortere ronde van 7 km, dit voor deelnemers die de langere tocht te hoog gegrepen vinden. "Van de kortere tocht hebben toch 2.500 mensen gebruikgemaakt, wat prima is. De bedoeling is om iedereen meer te laten bewegen. We plannen de kortere tocht dan ook te behouden", klinkt het bij de organisatie.

In het eerste uur kende het evenement stevige regenbuien, wat leidde tot een aantal valpartijen, maar volgens de organisatie waren er geen ernstige medische incidenten.