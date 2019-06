Antwerp Pride vraagt De Wever om "stemmen uit extreme hoek" van antwoord te dienen Pride maakt "gedurfde keuze" met vertrek op Sint-Jansplein TT

19 juni 2019

14u55

Bron: Belga 1 Op de voorstelling van het programma van de jaarlijkse Antwerp Pride heeft organisator Bart Abeel Antwerps burgemeester en Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) opgeroepen om "de stemmen uit extreme hoek die steeds luider beginnen te klinken, van antwoord te dienen" en duidelijk te maken dat aan de rechten van de holebigemeenschap niet mag worden geraakt. De Wever was zelf aanwezig en trachtte iedereen gerust te stellen. "Tot nu toe stelt geen enkele partij de verworven rechten in vraag", liet hij na afloop weten.

Abeel vroeg De Wever om de bezorgdheden die binnen de LGBTQI-gemeenschap leven, als formateur "mee te nemen in de gesprekken die hij voert met de politieke partners". Als burgemeester zou De Wever voorts aan "partners in Europa" duidelijk moeten maken dat "Europa staat voor de Verlichting en openheid ten opzichte van anders zijn", aldus nog de Antwerp Pride-voorzitter. Met dat laatste leek hij onder meer te verwijzen naar de delegatie uit Sint-Petersburg die vorig jaar werd ontvangen in Antwerpen maar niet het beloofde "signaal" kreeg van het toenmalige stadsbestuur rond de precaire situatie van holebi's in Rusland.

"Het is logisch dat er vanuit de regenbooggemeenschap vragen komen, dat men vraagt om verworven rechten te garanderen en dat men zelfs nog extra aandachtspunten aanlevert", repliceerde De Wever vanuit zijn rol als Vlaams formateur. "Ik kan zeggen dat tot nu geen enkele partij die rechten in vraag stelt. Wanneer er expliciet naar gevraagd wordt, antwoordt men ook dat men er niet aan wil raken."

De heisa rond de uitspraken van Vlaams Belang-verkozene Dominiek Sneppe-Spinnewyn over huwen en adoptie voor holebi's noemt De Wever "case closed", aangezien VB-voorzitter Tom Van Grieken nadien liet weten holebirechten niet te willen terugschroeven.

Het is een lastige buurt waar niet iedereen op de Pride zit te wachten en waar niet alle mensen mee zijn met de rechten waarvoor gevochten is Schepen voor Gelijke Kansen Tom Meeuws (sp.a) over nieuw vertrekpunt Antwerp Pride

Vertrek in Antwerpen-Noord

De grote parade van Antwerp Pride, het jaarlijkse holebifestival in Antwerpen, vertrekt dit jaar overigens niet op het Zuid maar op het Sint-Jansplein. Dat is een “gedurfde keuze”, stelt ook het stadsbestuur, omwille van de erg multiculturele buurt waarin het plein ligt. “Dit is een unieke kans om die buurt uit te leggen waar de Pride echt voor staat”, zegt schepen voor Samenlevingsopbouw en Gelijke Kansen Tom Meeuws (sp.a), die zelf in die omgeving woont.

De Antwerp Pride Parade lokt elk jaar tienduizenden toeschouwers, maar zal dit jaar dus niet van het Zuid langs de Scheldekaaien naar het Steen trekken. De deelnemers komen op zaterdag 10 augustus samen op het Sint-Jansplein in Antwerpen-Noord, om dan naar de Paardenmarkt en vervolgens via de Brouwersvliet naar de kaaien te stappen. Het eindpunt zijn de Gedempte Zuiderdokken, waar het Love United Festival zal losbarsten. Zondag vindt ook het Closing Festival daar plaats.

“Antwerpen heeft misschien niet de grootste Pride Parade ter wereld, maar nu wel een van de moedigste omwille van de plek waar ze start”, zegt schepen Meeuws. “Ik draag het Sint-Jansplein een warm hart toe, het is mijn eigen buurt, maar laat ons wel wezen: het is een lastige buurt waar niet iedereen op de Pride zit te wachten en waar niet alle mensen mee zijn met de rechten waarvoor gevochten is en die universeel zijn. Hier gaat een onwaarschijnlijke pedagogische kracht van uit, dit is een unieke kans om die buurt uit te leggen waar de Pride echt voor staat.”

Antwerp Pride vindt plaats van 7 tot 11 augustus. Er staan zoals steeds heel wat feestjes, maar ook lezingen en debatten op het programma en de vijftigste verjaardag van de Stonewall Riots in New York wordt gevierd.