Antwerp Pride klokt af op 130.000 bezoekers RPM

12 augustus 2018

14u56

Bron: Belga 2 De afgelopen vier dagen werd Antwerpen ondergedompeld in regenboogkleuren voor de elfde editie van de Antwerp Pride. Zo'n 130.000 mensen zakten naar Antwerpen af om samen te vieren dat ons land diversiteit en gelijkheid hoog in het vaandel draagt. De topper van de vierdaagse was de Antwerp Pride parade van zaterdag, die tot 90.000 bezoekers lokte volgens de politie.

De organisatie blikt vlak voor het Closing Festival tevreden terug. "We zijn echt zeer blij met de opkomst en de sfeer die er de afgelopen dagen was", zegt woordvoerder Wilfried Eetezonne. "We denken dat er zo'n 130.000 mensen hebben deelgenomen aan de verschillende activiteiten die we hebben georganiseerd. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar, het fantastische weer heeft daar natuurlijk ook wel zijn aandeel in."

Eetezonne is blij dat alles verlopen is zonder noemenswaardige incidenten. "Het was een prachtige editie", zegt hij nog.

Voor het Closing Festival zondag zijn zo'n 5.000 mensen naar het Steenplein afgezakt. Er zijn optredens van Silvy De Bie, Niels Destadsbader, CocoJr, Mercury Rising en Kate Ryan. Die laatste wordt nog extra in de bloemetjes gezet omdat ze al jaren haar steun uitspreekt voor de holebi- en transgendergemeenschap.

De datum voor de twaalfde editie van Antwerp Pride ligt al vast, van 8 tot en met 11 augustus 2019.