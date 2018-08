Antwerp Pride kleurt straten: 60.000 à 90.000 bezoekers voor elfde editie Redactie

11 augustus 2018

17u36

In Antwerpen is vandaag de elfde editie van de Antwerp Pride Parade door de straten getrokken. Tussen de 60.000 en 90.000 mensen zakten naar de Sinjorenstad af, bij de vorige editie waren dat er 70.000. Het mooie zomerweer had daar zeker een factor in.

De Antwerp Pride begon donderdag en houdt traditiegetrouw een grote parade op zaterdag. De politie schat dat tussen de 60.000 en 90.000 mensen deelnamen aan de bonte optocht, de organisatie houdt het op 90.000 tot 100.000. "Het is moeilijk een exact cijfer te geven omdat het publiek er natuurlijk ook tussen loopt", zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

"Ik ben zeer blij met de opkomst. We organiseren vanuit de holebi- en transgendergemeenschap een feest voor alle Antwerpenaren", zegt Antwerp Pride-woordvoerder Wilfried Eetezonne. "We zijn dankbaar voor de diversiteit die er is en reiken de hand naar andere gemeenschappen. Iedereen is welkom. Jammer genoeg zien we aan wat eerder deze week in Gent gebeurde dat het nog steeds nodig is om aandacht te schenken aan een gelijke behandeling voor holebi's en transgenders."

Geen incidenten, veel politici en BV's

Tijdens de optocht waren er geen incidenten, gisteren werd wel een man opgepakt die via Twitter bedreigingen had geuit naar aanleiding van de Antwerp Pride.

Heel wat politici en bekende mensen stapten mee in de parade, alsook delegaties uit andere steden. Ook het Antwerpse politiekorps was present, verschillende agenten deden dat in uniform en met bordjes #proudtobeyourfriend.

Deze elfde editie wordt zeker niet de laatste. "We hebben inmiddels een brede sokkel opgebouwd waardoor het feest ook in de volgende jaren zal blijven bestaan", zegt Eetezonne. "Vanavond sluiten we de dag af op het Steenplein, waar om kwart voor tien het kunstwerk Rainbow wordt onthuld, een grote regenboog uit laserlicht die de stad zal verlichten. Daarna zijn er nog feestjes op verscheidene locaties." Morgen vindt het Closing Festival plaats om 14 uur, eveneens op het Steenplein.