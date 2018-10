Antwerp-hooligans riskeren 7 jaar cel voor aanval op Beerschot-bussen BJS

22 oktober 2018

10u41

Bron: eigen berichtgeving, belga 8 Vanmorgen zijn 22 Antwerp-fans voor de correctionele rechtbank verschenen voor de aanval op Beerschot-bussen in Mortsel in augustus 2017. De vier leiders riskeren tot 7 jaar cel omdat zij de andere relschoppers hebben opgetrommeld en gebrieft over hoe de bussen aan te vallen. Voor de overige beklaagden werden celstraffen van twee tot vijf jaar geëist, al dan niet met probatie-uitstel en gekoppeld aan bepaalde voorwaarden, zoals een nationaal stadionverbod.

De bussen waren op 13 augustus 2017 op de terugweg van een uitwedstrijd in Lier. Aan boord zat niet de harde kern van Beerschot-Wilrijk, maar zaten gezinnen met kinderen en oudere mensen. Toen de bussen stilstonden voor het rode licht op het Gemeenteplein in Mortsel, werden ze door een twintig- tot dertigtal in het zwart geklede mannen aangevallen. Ze bekogelden de bussen met stenen, flessen en Bengaals vuur.

De passagiers moesten omwille van veiligheidsredenen uitstappen, waarna het tot een gevecht kwam. De Beerschot-Wilrijksupporters kregen de overhand en de hooligans sloegen op de vlucht. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de relschoppers verdwenen. Bij het gevecht vielen vier slachtoffers, die tien dagen tot anderhalve maand arbeidsongeschikt waren.

De beklaagden werden geïdentificeerd aan de hand van camerabeelden, telefonieonderzoek, politionele info en na een oproep tot getuigen. Tweeëntwintig amokmakers staan nu terecht. Michaël R. (28), Stijn V.H. (27), Robby C. (32) en Kenneth V. (26) worden als de aanstokers aanzien. Ze hadden de aanval op de supportersbussen gepland, nadat Robby C. het op 11 augustus op café aan de stok had gekregen met enkele Beerschotsupporters.

De dagen nadien hadden ze de harde kern van Antwerp gemobiliseerd om te gaan ‘wandelen’, codetaal voor vechten. “Het gemak, de snelheid en de vanzelfsprekendheid waarmee dit zinloos geweld georganiseerd werd, is huiveringwekkend”, zei procureur Sylvie Van Baden.