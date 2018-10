Antwerp-hooligans riskeren 7 jaar cel voor aanval op Beerschot-bussen BJS

22 oktober 2018

Vanmorgen zijn 22 Antwerp-fans voor de correctionele rechtbank verschenen voor de aanval op Beerschot-bussen in Mortsel in augustus 2017. De vier leiders riskeren tot 7 jaar cel omdat zij de andere relschoppers hebben opgetrommeld en gebrieft over hoe de bussen aan te vallen. Voor de andere hooligans vorderde de procureur onder meer celstraffen tussen 5 jaar effectief en voorwaardelijke straffen.

De procureur was niet mals voor de aanstokers. “Het gemak, de snelheid en de vanzelfsprekendheid waarmee hier zinloos geweld is gepleegd, is ronduit huiveringwekkend.”