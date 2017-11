Antwerp-hooligans krijgen jaar cel voor neerkloppen agent op trein Patrick Lefelon

16u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Een van de veroordeelde hooligans. Samen met twee kompanen deelde hij vorig jaar rake klappen uit aan een inspecteur van de spoorwegpolitie. De man was 23 dagen werkonbekwaam. Drie Antwerp-supporters zijn veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden voor het neerkloppen van een inspecteur van de spoorwegpolitie.

Het incident gebeurde vorig seizoen toen de Antwerp-aanhang per trein terugkwam van een uitwedstrijd tegen Union in het Koning Boudewijnstadion. Antwerp had 1-1 gelijkgespeeld. Een tegenvaller, want Antwerp verloor zo kostbare punten voor de periodetitel.

De Antwerp-supporters liepen tijdens de terugreis vertraging op toen hun trein in Berchem-station plots stilviel. Dronken supporters raakten in een tussenportaal van de trein slaags met een agent van de spoorwegpolitie. De man kreeg enkele rake klappen en was 23 dagen tijdelijk werkonbekwaam.

Volgens de rechtbank maakte het drietal zich schuldig aan zinloos geweld en "ergerlijk hooliganisme". De drie worden veroordeeld tot 12 maanden celstraf. Twee hooligans hadden eerder al straffen voor baldadigheden opgelopen.

De inspecteur van de spoorwegpolitie krijgt 1.100 euro schadevergoeding.