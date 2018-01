Antraxalarm op kabinet van Theo Francken: "Nu zie je hoe ver het gekomen is" AVH/TT

18 januari 2018

14u00

Bron: eigen berichtgeving 2424 De hulpdiensten hebben het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken opnieuw vrijgegeven, na de verdachte brief die er was toegekomen. In de brief zat poeder en een kogel. De antrax-procedure werd opgestart en ook de ambtswoning van premier Michel, aan de andere kant van de straat, werd preventief ontruimd.

Er werd een enveloppe met wit poeder en een kogel gevonden in het kabinet. De enveloppe is afgestempeld in Gent. Er zat ook een kaartje bij met het opschrift "Innige deelneming".

Ook premier Michel had uit veiligheidsoverwegingen zijn kantoor aan de Lambermont verlaten. De brandweer, politie en civiele bescherming hebben een perimeter ingesteld, maar die is ondertussen opgeheven. Welk poeder er precies in de brief zat, is nog niet bekend en wordt nu onderzocht.

Alle medewerkers, ook de staatssecretaris zelf, zaten enige tijd in quarantaine. Twee medewerkers die in contact zijn gekomen met de enveloppe hebben een douche gekregen.

"Stoppen met mij te criminaliseren"

Francken reageerde bij de VRT op het incident. "Ik zit al maanden te zeggen dat men moet stoppen met mij te criminaliseren of er komen mensen op ideeën. Als men de haatprent van Jeune Ecolo verkiest tot communicatiemoment van het jaar 2017, dan zie je hoe ver het gekomen is. En dan zul je wel hier en daar een gek vinden die bereid is om zoiets te doen. Daar waarschuw ik al maanden voor, maar bepaalde media doen maar verder en verder."

Never a dull day at the office.#AnthraxAlarm pic.twitter.com/63mbnEHQXu Thomas Moens(@ TMoens) link