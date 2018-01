Antraxalarm op kabinet van Theo Francken: iedereen in quarantaine avh

18 januari 2018

14u00

Bron: eigen berichtgeving 1339 Op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is er op dit moment sprake van een antraxalarm. Dat is bevestigd aan onze redactie. Alle medewerkers, inclusief Francken, zitten momenteel in quarantaine.

Er zou een enveloppe met wit poeder en een kogel gevonden zijn in het kabinet. De enveloppe is afgestempeld in Gent. Er zat ook een kaartje bij met het opschrift "Innige deelneming".

Ook premier Michel heeft uit veiligheidsoverwegingen zijn kantoor aan de Lambermont verlaten. De brandweer, politie en civiele bescherming hebben een perimeter ingesteld. Zij onderzoeken nu wat het poeder precies is.

Alle medewerkers, ook de staatssecretaris zelf, zitten in quarantaine. Twee medewerkers die in contact zijn gekomen met de enveloppe hebben al een douche gekregen.