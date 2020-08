Antoinette Spaak, eerste vrouwelijke partijvoorzitter van België, overleden op 92-jarige leeftijd AW

29 augustus 2020

14u33 5 Antoinette Spaak (92), een voormalig boegbeeld van de DéFI-partij, is op 92-jarige leeftijd gestorven. Dat schrijven partijvoorzitter François De Smet en premier Sophie Wilmès (MR) op Twitter. “Antoinette Spaak heeft ons verlaten. DéFI, maar vooral de politieke geschiedenis van ons land verliezen een grote dame”, aldus De Smet op Twitter.

“Ons land verliest een grande dame”, aldus Wilmès op Twitter. “Minister van Staat Antoinette Spaak was een toppolitica, de eerste vrouwelijke partijvoorzitter ooit. Aan het begin van mijn carrière heb ik haar ontmoet, het is me altijd bijgebleven. Mijn diepste medeleven aan haar familie en haar naasten.”



In 1977 werd Spaak voorzitter van het FDF (de voorloper van DéFI) en meteen ook de eerste vrouwelijke partijvoorzitter van het land.

Ons land verliest een grande dame. Minister van Staat Antoinette Spaak was een toppolitica, de eerste vrouwelijke partijvoorzitter ooit. Ik kon haar ooit ontmoeten, het is me altijd bijgebleven. Mijn diepste medeleven aan haar familie en haar naasten. Sophie Wilmès(@ Sophie_Wilmes) link

Antoinette Spaak vient de nous quitter. @defi_eu , mais surtout l'histoire politique de notre pays, perdent une très grande dame. Elle incarnait au plus haut point la politique dans le sens noble du terme, entre fermeté des convictions et élégance dans le combat. 1/2 François De Smet(@ francoisdesmet) link