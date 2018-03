Antiterreurpolitie kon vorig jaar drie aanslagen vermijden TK

21 maart 2018

06u57

Bron: Belga 0 Sinds januari 2017 heeft de federale gerechtelijke politie (FGP) in Brussel drie mogelijke aanslagen kunnen voorkomen. Dat zegt het hoofd van de dienst, Eric Jacobs, vandaag in La Dernière Heure en La Libre Belgique.

"Omdat de tegenstander niet meer zo gestructureerd is, is het erg moeilijk om over een verijdelde aanslag te spreken. Ik zou eerder zeggen dat we sinds het begin van 2017 drie gevoelige dossiers kenden", zegt Jacobs. Hij voegt eraan toe dat zijn diensten 1.060 informatierapporten behandelden van de politie over terrorisme. "Dat zijn er minder dan het jaar ervoor, maar we moeten altijd alert blijven omdat het aantal radicalen niet is verminderd."

"Vorig jaar werd 45 procent van het personeel van de FGP nog ingezet (voor antiterrorisme, red.). Nu zitten we aan iets minder dan 30 procent. We kunnen stilaan het hoofd boven water te houden", klinkt het bijna twee jaar na de aanslagen van Brussel.