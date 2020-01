Antitankvoertuig kan niet vuren, vragen bij gunningsprocedure IB

08 januari 2020

05u54

Bron: Belga 16 Achttien pantservoertuigen van het Belgisch leger blijken tien jaar na aankoop niet in staat om antitankmunitie af te vuren. Ze zijn destijds besteld met een kanon dat goed was voor de Belgische wapenindustrie, maar slecht voor het Belgisch leger, zo staat te lezen in De Morgen.

Het probleem ligt bij het 90 millimeter-kanon (DF90) waarmee deze Piranha-voertuigen zijn uitgerust.

Het gaat niet om slijtage, maar de problemen slepen al aan sinds de aankoop. Toenmalig minister van Defensie André Flahaut (PS) bestelde de Piranha's in 2006 bij de Zwitserse producent Mowag ter vervanging van de Leopard-tanks.

Binnen Defensie rezen er toen al vragen, omdat 90 millimeter geen NAVO-standaard was. Ook de Leopard-tanks hadden een kanon met een grotere diameter.

Vragen bij gunningsprocedure

Er waren meteen ook vragen bij de gunningsprocedure. De Inspectie van Financiën verwees de aankoop in 2005 twee keer naar de prullenmand, omdat enkel het Waalse bedrijf CMI dergelijke 90 mm-kanonnen kon leveren en enkel Mecar de benodigde 90 mm-munitie produceerde. Die Mecar-fabriek staat in Nijvel, de thuisbasis van toenmalig defensieminister Flahaut.

Zodra Pieter De Crem (CD&V) het roer overnam als minister van Defensie, hield hij de bestelling van 22 Piranha's tegen, maar voor 18 andere was het te laat.

Geconfronteerd met de onthulling noemt de onafhankelijke militaire vakbond ACMP het “schrijnend dat het leger er niet in slaagt om in tien jaar dit probleem op te lossen. Als verspilling van overheidsmiddelen - en dus van belastinggeld - kan dit wel tellen.”

AIV #Piranha IIIC 8X8 DF90. Vermogen: 298 kW @ 2.200 RPM / Maximum koppel: 1695 Nm 1400 RPM / Gemiddelde snelheid: 70 Km/h Maximum snelheid: 105 Km/h

Actieradius bij 70 Km/h: 600 Km ➡️Vervoerbaar met een @AirbusDefence #A400M (eerste levering 🇧🇪 voorzien vanaf 2019) https://t.co/HhCXDpYXWn Defensie_BE(@ Defensie_BE) link