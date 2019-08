Antiracismecollectief klaagt zwarte ‘blackfaces’ uit Waalse folklore aan bij UNESCO SVM

22 augustus 2019

19u40

Bron: Belga 7 Het antiracismecollectief Bruxelles Panthères vraagt dat de UNESCO optreedt tegen de ‘blackfaces’ in verschillende Waalse folkloristische optochten. De ‘blackfaces’ zijn personages met een zwartgeschilderde huid, volgens de organisatie gaat het om een racistische karikatuur.

Dit weekend trekt in het Waalse stadje Aat de Ducasse (een jaarlijkse volksstoet; nvdr) door de straten. Een van de figuren in de optocht is ‘Le Sauvage’, een zwartgeschilderde wildeman met neusring en pluimen. Volgens Bruxelles Panthères gaat het om een racistische en xenofobe karikatuur.

Ook in andere folkloristische optochten komen ‘blackfaces’ voor. Vorig jaar voerde het collectief nog actie tegen de rondgang van de “negers" in de Ducasse.

De eeuwenoude Ducasse van Aat staat samen met een reeks folkloristische optochten in Wallonië en Vlaanderen op de lijst van immaterieel erfgoed van de UNESCO. Bruxelles Panthères heeft die VN-organisatie nu aangeschreven met de vraag om de stoeten van de lijst te halen. Vorig jaar sprak de UNESCO zich al fors uit tegen een aantal joodse karikaturen die in de carnavalstoet van Aalst gebruikt waren.