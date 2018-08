Antigifcentrum waarschuwt: meer CO-vergiftigingen bij onveilige verwarmingstoestellen avh

30 augustus 2018

15u34

Bron: Belga 1 CO-vergiftiging maakte vorig jaar 16 dodelijke slachtoffers in ons land. Dat blijkt uit het CO-jaarverslag van het Antigifcentrum. De dalende trend van de voorbije jaren wordt daarmee opnieuw bevestigd, maar het aantal incidenten met onveiligere toestellen als petroleumkachels en butaangasbranders stijgt wel. "Mogelijk een uiting van energiearmoede", waarschuwt het antigifcentrum.

Met de herfst voor de deur waarschuwt het Antigifcentrum opnieuw voor de gevaren van CO-vergiftiging. Dat is nodig, aan het begin van het stookseizoen, want slecht werkende verwarmingstoestellen of boilers maken elk jaar weer honderden slachtoffers. Het aantal incidenten stijgt traditioneel vanaf oktober, met vanaf april opnieuw een daling.

Het Antigifcentrum registreerde vorig jaar 340 CO-ongevallen, waarbij 811 mensen betrokken waren. Dertien van die ongevallen hadden een dodelijke afloop. Zestien mensen kwamen daarbij om het leven. Het aantal ongevallen en slachtoffers zit al jaren in een dalende lijn. Ter vergelijking: in 2000 telde het Antigifcentrum 665 incidenten, met 1.358 slachtoffers en 37 doden. In vergelijking met 2016 waren er vorig jaar 17 procent minder ongevallen, en daalde ook het aantal slachtoffers met 17 procent. Het aantal overlijdens daalde met 24 procent, van 21 naar 16.

Het Antigifcentrum noteert wel steeds meer ongevallen met een petroleumkachel - van 2 naar 12 - of door verplaatsbare toestellen op butaangas - van 2 naar 5. "Verontrustend", klinkt het, omdat die cijfers kunnen wijzen op een "uiting van energiearmoede, waarbij er gegrepen wordt naar goedkope en onveilige verwarmingsmethodes." Het centrum verwijst daarbij ook naar de 'barometer energiearmoede' van de Koning Boudewijnstichting, die stelt dat ongeveer 14 procent van de Belgische gezinnen met energiearmoede kampt.

Het Antigifcentrum pleit ervoor om sociale woningen en woningen die worden toegewezen aan mensen die recent naar ons land zijn gemigreerd, een verwarmingsinstallatie en een toestel voor de productie moeten hebben. Nu is het volgens de huurwet voldoende om de mogelijkheid te voorzien om verwarmingstoestellen aan te sluiten, dus grijpen mensen met beperkte financiële middelen gemakkelijker naar tweedehandstoestellen of onveilige verwarming zoals butaangasbranders, petroleumkachels of zelfs open houtskoolvuurtjes, klinkt het.