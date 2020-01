Antigifcentrum kreeg vorig jaar maar liefst 60.000 oproepen kv

09 januari 2020

17u19

Bron: Belga 0 Het Antigifcentrum heeft in 2019 de kaap van de 60.000 oproepen gerond: het Centrum werd 60.668 keer gebeld. Dat is nog maar de tweede keer in de geschiedenis. Recordjaar was 1999, toen er door de dioxine- en de Coca-Colacrisis 61.134 oproepen binnenkwamen.

Op tien jaar tijd kreeg de permanentie zo'n 10.000 oproepen meer, in 2010 waren het er nog 51.152. Daarmee wordt bevestigd dat het Antigifcentrum aan naambekendheid wint, luidt het.

Andere oorzaak voor het stijgend aantal oproepen was de aanwezigheid van vele paddenstoelen afgelopen herfst, wat tot meer incidenten dan ooit leidde. Ook de eikenprocessierups, die de voorbije zomer overal in het land aanwezig was, joeg velen naar het gratis noodnummer 070 245 245.



Producten die erg in zijn, zoals was- en vaatwascapsules, e-sigaretten en essentiële oliën, leidden ook tot vergiftigingen, net als de onvermijdelijke geneesmiddelen en huishoudproducten.

De mensen vinden hun weg naar de website van het Antigifcentrum. Vorig jaar waren er 3,1 miljoen unieke bezoekers. De meest bekeken pagina's op de site zijn die van wespen- en bijensteken (14,6 pct), eikenprocessierupsen (9,47 pct), honden en chocolade (4,75 pct) en tot slot de pagina's over CO-vergiftiging (4,5 pct).

Het Antigifcentrum toont zich trouwens bezorgd over het aantal overlijdens door CO-vergiftiging: met nog niet alle cijfers verzameld staat de teller voor 2019 al op 22 overlijdens. "Het aantal sterfgevallen door CO-intoxicatie daalt niet, integendeel", luidt het.

