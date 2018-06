Anticlimax in Knokke: luchthaven op strand blijft voorlopig dicht Mathias Mariën

14 juni 2018

11u30 6 De geïmproviseerde luchthaven op het strand van Knokke-Heist blijft uit veiligheidsoverwegingen voorlopig volledig dicht. Normaal zouden deze ochtend kleine vliegtuigjes landen aan de kustlijn voor een internationale vliegwedstrijd. De luchtvaartautoriteiten zetten echter op het laatste moment het licht op rood. "We hopen deze avond wél te mogen openen. Al bestaat de kans dat we vandaag alles afgelasten", zegt de organisatie.

Het Albertstrand voor het Casino van Knokke is nog tot zondag het decor voor de Zoute Air Trophy: de eerste STOL-wedstrijd ter wereld op het strand. Simpel gezegd zijn dat vliegtuigjes die op een zo kort mogelijke afstand landen. De eerste dag lijkt onverwacht helemaal in het water te vallen. Niet alleen de laatste details over veiligheid strooien roet in het eten, ook het slechte weer speelt de organisatie parten. Boven het Kanaal hangt een dichte mist, waardoor piloten zelfs niet kunnen opstijgen uit Engeland. Toch houdt zowel de organisatie als het gemeentebestuur de moed erin. De komende dagen wordt sowieso beter weer verwacht. "Dit is een valse start, maar we hebben vertrouwen dat alles in zijn plooi zal vallen. Aan het weer kunnen we jammer genoeg niks veranderen", zegt schepen van Strand Anthony Wittesaele (Gemeentebelangen).