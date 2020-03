Antibiotica werken niet tegen coronavirus: “Ga zelf geen geneesmiddelen innemen” KVDS

26 maart 2020

11u46 10 Antibiotica werken niet tegen het nieuwe coronavirus. Dat heeft de FOD Volksgezondheid benadrukt tijdens de dagelijkse briefing over de uitbraak van Covid-19 in ons land. “Antibiotica hebben geen zin in de behandeling van een virale infectie”, klinkt het duidelijk.

Volgens viroloog Steven Van Gucht komen er bij de FOD heel wat vragen binnen over de behandeling van het virus en wat mensen mogen nemen als ze ziek thuis zitten.

Werkzaamheid

“We willen benadrukken dat er op dit moment geen enkel geneesmiddel is met een bewezen werkzaamheid tegen het coronavirus”, zegt hij. “Er worden momenteel verscheidene geneesmiddelen uitgetest in ziekenhuizen, maar dat is in het kader van klinische studies. De echte geneeskrachtige werking daarvan moet nog bewezen worden.”



Hij waarschuwt dan ook om zelf niet te gaan experimenteren: “Het heeft geen zin om dat soort producten te gaan zoeken op het internet of zelf te gaan innemen”, zegt hij.

Antibiotica werken sowieso níét tegen een virale infectie, zo klinkt het. Iets wat bevestigd wordt door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Antibiotica zijn immers alleen nuttig in de strijd tegen ernstige infecties die veroorzaakt worden door bacteriën. Het coronavirus zit daarmee in dezelfde categorie als de meeste winterkwalen, zoals griep en keelontstekingen. Die laatste ziekten kunnen ook door bacteriën veroorzaakt worden, maar zijn meestal het gevolg van een virus.

Lees ook: De piek is nog niet bereikt, maar dat hoeft geen slecht nieuws te zijn: 6 vragen aan viroloog Steven Van Gucht (+)

Bekijk ook: Viroloog Van Gucht: “Piek komt pas begin april”