Anti-racistische actie aan gesloten centrum 127Bis in Steenokkerzeel: politie probeert betogers in het gareel te houden

Redactie

21 juni 2020

10u22

Aan het gesloten asielcentrum 127Bis in Steenokkerzeel zijn een 30-tal mensen samengekomen om te demonstreren tegen racisme. Voorlopig verloopt alles vreedzaam, maar er is geen toestemming voor de actie gegeven, dus er wordt gevreesd dat de politie later vandaag nog zal optreden. Enkele agenten zijn intussen al aanwezig.