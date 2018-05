Anti-Joodse gezangen tijdens Beerschot-Antwerp: Jambon veroordeelt antisemitisme en racisme in voetbalstadions HA

03 mei 2018

18u51

Bron: Belga 0 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vindt dat er geen plaats is in voetbalstadions voor antisemitisme en racisme. "Antisemitisme en racisme zijn verwerpelijk", zei hij in de Kamer, na vragen over de incidenten na de wedstrijd tussen Beerschot-Wilrijk en Antwerp van afgelopen zondag.

Na die wedstrijd werden 29 mensen opgepakt. De raadkamer van Antwerpen heeft de aanhouding van zes mensen verlengd. Zij worden verdacht van slagen en verwondingen, bendevorming en deelname aan een privémilitie. Een spandoek met een doorkruiste davidster en anti-joodse gezangen zorgden ook voor ophef. De Pro League riep Beerschot tot de orde en vraagt maatregelen om herhalingen te voorkomen.

Als er iets in Brussel gebeurt, reageert u veel sneller dan wanneer er iets in Antwerpen gebeurt. Eric Thiébaut (PS)

"Ik was vooral verbaasd over het uitblijven van een reactie vanuit de regering", zei PS-Kamerlid Eric Thiébaut. "Als er iets in Brussel gebeurt, reageert u veel sneller dan wanneer er iets in Antwerpen gebeurt." Minister Jambon zei dat het parket van Antwerpen een onderzoek is gestart. Hij hoopt dat de herriestokers gestraft zullen worden.