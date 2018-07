Ans Persoons (sp.a) trekt met burgerlijst 'Change.Brussels' naar de kiezer rvl

02 juli 2018

11u06

Bron: Belga 3 Ans Persoons (sp.a) heeft maandag bekend gemaakt dat de burgerlijst waarmee ze naar de kiezer trekt in de stad Brussel Change.Brussels zal heten. Persoon, die als schepen opstapte in de nasleep van het Samusocial-schandaal en het ontslag van burgemeester Yvan Mayeur, wordt zelf lijsttrekker en maakt al enkele namen bekend, maar de plaatsen die ze zullen innemen zijn nog niet bekend. Sp.a heeft enkel een ondersteunende rol binnen de lijst.

De kloof tussen de politici en de Brusselse burgers is te groot en die kloof wil Ans Persoons met haar burgerplatform Change.Brussels verkleinen. De groep die de voormalige Brusselse schepen samenbracht is een mix van Belgo-Belgen, Europeanen en Brusselaars met allerhande roots. Onder meer Luc Govers, kok van café Het Goudblommeke in Papier, Jonas M. Helseth, Noor en directeur van NGO Bellona, bokser Mohamed Idrissi of de leerkrachten Anaïs Maes (KA Etterbeek) en M'hamed Kasmi (Anneessens Funck) komen op voor Change.Brussels.

"Om de zes jaar een keer gaan stemmen en voor de rest zwijgen, dat is echt niet meer van deze tijd. Ik wil de link tussen beleid en bewoners herstellen door beide veel meer op elkaar te laten aansluiten, als een constante wisselwerking op gelijke voet," zegt Ans Persoons.

De afgelopen maanden hebben in totaal zo'n 60 mensen deelgenomen aan het participatieve traject van Persoons en samen hebben ze een programma opgesteld met 69 voorstellen voor Brussel. De komende weken trekt het burgerplatform naar de Brusselse parken om er tijdens "Park Talks" met de Brusselaars verder te debatteren over de toekomst van de hoofdstad.