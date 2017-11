Anorexiapatiënte (13) krijgt voedingssonde in luchtpijp in plaats van slokdarm en stikt: UZ Gent veroordeeld voor onopzettelijke doding DJG RVL EB

Bron: Belga 0 Yves Masscho UZ Universitair Ziekenhuis Gent. Het UZ Gent is vandaag door het hof van beroep in Gent schuldig verklaard aan onopzettelijke doding in een zaak rond een 13-jarig meisje met anorexia, dat stierf nadat via een fout geplaatste maagzonde voeding in haar longen terechtkwam. Het UZ werd veroordeeld tot een boete van 264.000 euro, waarvan 211.200 euro met uitstel.

In 2011 overleed een anorexiepatiënte uit Wortegem-Petegem in het UZ Gent, nadat het 13-jarig meisje voeding in de longen had gekregen door een slecht geplaatste sonde. De sonde met voeding werd in de luchtpijp geplaatst in plaats van in de slokdarm. De fout werd te laat opgemerkt, het meisje stikte en overleed tien dagen later, op 20 mei 2011.

Een verpleegster, een vrouwelijke dokter en het UZ moesten zich voor de rechtbank verantwoorden voor de dood van het meisje. In behandeling bleef het UZ halstarrig de schuld ontkennen en van zich afschuiven “Wij blijven erbij dat er een kans is dat Liselotte de sonde zelf bewogen of gemanipuleerd heeft. Daarnaast was er ook een protocol aanwezig, een handleiding over wat te doen in zo’n situaties”, zegt de verdediging. Maar in het arrest gaat de rechtbank hard in tegen deze stellingen.

"Ronduit dramatisch"

"De sonde zat zeker in de long, de hypothese dat het slachtoffer zelf de sonde gemanipuleerd wordt is niet bewezen.", zei de voorzitter van het hof. "Het is door een gebrekkige communicatie in de dienst pediatrie en een gebrek aan opleiding dat dit is kunnen gebeuren. Het is ronduit dramatisch. Het feit dat zo'n routineuze behandeling zo fout kan lopen is ondenkbaar. De familie van het slachtoffer zal dit voor altijd met zich meedragen.", concludeerde de voorzitter tijdens het voorlezen van het arrest.

In eerste aanleg kreeg het UZ Gent de maximale geldboete van 264.000 euro, waarvan de helft met uitstel. In beroep is het UZ nu veroordeeld tot een boete van 264.000 euro, waarvan 211.200 euro met uitstel. “Maar geen enkele som kan ooit het verlies van Liselotte compenseren”, zei de raadsman van de familie, voor wie de zaak in beroep als een stap te veel werd beschouwd. “De ouders willen dat het stopt, ze willen erkenning dat het een fout was met een verantwoordelijke”, aldus de raadsman.

"We vinden het uiteraard een verschrikkelijke gebeurtenis, ook voor de familie. We aanvaarden het arrest", aldus de woordvoerder van het UZ.