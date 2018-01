Anonieme getuige uit Pano-reportage onder vuur genomen

Patrick Lefelon

12u39

Bron: Eigen berichtgeving

Google Street View - belga De verdachte werd onder vuur genomen in de Keizershoevestraat in Wilrijk.

Mohamed T., een jongeman die recent getuigde in de Pano-reportage over de drugshandel in Antwerpen, is dinsdagavond onder vuur genomen in Wilrijk.