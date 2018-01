Anonieme getuige uit Pano-reportage krijgt drie kogels in de benen terwijl hij met zoontje (2) thuiskomt Patrick Lefelon

12u39

Bron: Eigen berichtgeving 485 Google Street View - belga De verdachte werd onder vuur genomen in de Keizershoevestraat in Wilrijk. Mohamed T., een jongeman die recent getuigde in de Pano-reportage over de drugshandel in Antwerpen, is dinsdagavond onder vuur genomen in Wilrijk.

De man werd rond 20.30 uur in de Keizershoevestraat door onbekenden in de benen geschoten. Het zoontje van de man, twee jaar oud, was op dat moment bij zijn vader. De schutters stonden het duo op te wachten en schoten drie kogels af. Ze vertrokken daarna met gierende banden, in een auto van het type Golf - al is het niet honderd procent zeker dat het ook een Volkswagen is. De man werd overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis. Daar zal hij worden geopereerd.

In de Pano-reportage op Eén getuigden enkele anonieme dealers uit het drugsmilieu. Ze deden uit de doeken hoe ze aanzienlijke sommen geld verdienen met de handel in cocaïne.

Mohammed T. was één van hen, maar werd blijkbaar door andere mensen uit het milieu herkend. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek. Afgelopen jaar zijn al 25 gelijkaardige schietpartijen en brandstichtingen gebeurd die verband houden met afrekening in het drugsmilieu.