Anoniem bellen blijft kinderspel: zelfs met pas James Bond koop je simkaart Ken Standaert

05u30 5 Photonews Aan een verkoopstandje in Brussel kopen we met een valse pas in vijf minuten een simkaart. De wet die ervoor moet zorgen dat terroristen en andere criminelen niet langer anoniem simkaarten kunnen kopen, is zo lek als een zeef. Uit onderzoek van uw krant blijkt dat bepaalde providers zelfs een kopie van het paspoort van een overleden Belg accepteren als ‘identificatie’.

Een van internet geplukte afbeelding van het paspoort van een in Thailand overleden landgenoot en 5 euro. Die twee zaken volstaan om een werkende simkaart te bemachtigen. We stapten een winkel vlak bij het Brusselse Zuidstation binnen en wandelden vijf minuten later buiten met een telefoonnummer van Lycamobile dat op geen énkele manier aan ons gelinkt kan worden.

Toezichthouder BIPT tikte Lycamobile in het verleden al op de vingers, omdat het laks omsprong met de antiterreurmaatregel rond de identificatie van gsm-nummers. "De Britse telecomoperator liet eerst zelfs toe dat gebruikers zélf via internet een identiteitsbewijs koppelden aan een simkaart", vertellen politiebronnen. "In maart is die mogelijkheid afgeschaft, toen duidelijk werd dat het criminele milieu er misbruik van maakte. Sindsdien kan de registratie van een simkaart enkel nog verlopen via de verkopers."

James Bond

Maar ook daarbij blijft het dus mislopen, zo blijkt uit onze test. Want noch de verkopers, noch - Lycamobile voert enige controle uit. Het gevolg laat zich raden. Speurders van de federale politie werden de afgelopen weken in verscheidene telefonie-onderzoeken geconfronteerd met frauduleuze identiteitsbewijzen van Belgische Lycamobile-nummers. "Zelfs een paspoort van ‘James Bond’ passeerde langs de verkoper én langs het moederbedrijf. Niemand hield die gebruiker tegen. Moet er nu echt éérst een terreurdaad gepland worden met een dergelijk telefoonnummer voor men de providers dwingt de regels te respecteren?"

Lycamobile schuift de schuld in de schoenen van de verkopers. "Zíj moeten ervoor zorgen dat de registratie correct verloopt."

