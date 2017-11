Annie beschikte over één miljoen euro. Ze gaf alles aan het goede doel Vrouw uit Wielsbeke schenkt heel haar fortuin weg Joyce Mesdagh

Bron: Eigen berichtgeving 0 Joyce Mesdag Annie Dewaele bij de viering van haar 90ste verjaardag. De allerlaatste euro van Annie Dewaele uit Wielsbeke is vandaag aan het goede doel geschonken. De voorbije 20 jaar schonk de dame haar hele fortuin - zo'n één miljoen euro - weg aan verschillende organisaties. Vorig jaar overleed ze op 91-jarige leeftijd. Vandaag werden ook haar allerlaatste centen, zoals ze het zelf wilde, aan het goede doel geschonken.

Annie Dewaele is intussen al een jaar overleden, maar in Wielsbeke zijn ze haar nog niet vergeten. Nadat zij en haar man Jan hun enige zoon Karel op 26-jarige leeftijd verloren aan lymfeklierkanker, en ze dus zonder erfgenaam kwamen te zitten, besloot het koppel hun centen te schenken aan mensen die het nodig hadden. Niet alleen na hun dood, maar ook nog toen ze nog in leven waren. Het OCMW van Wielsbeke kreeg op 20 jaar tijd meer dan 500.000 euro. Ook het Kinderkankerfonds kreeg wel eens een gulle gift toegestopt, net als de KULeuven, waar een fonds Planckaert-Dewaele, genoemd naar Annie en haar man- werd opgericht. Ook de lokale afdelingen van Ziekenzorg, de gehandicaptenvereniging De Zonne van Wielsbeke,… kregen de voorbije 20 jaar één of meerdere schenkingen.

Zuinige levensstijl

Jan werkte tijdens zijn carrière als gemeentesecretaris, Annie werkte jarenlang als verpleegster. “Jan kwam dan wel uit een begoede familie, maar het was zeker ook hun zuinige levensstijl die voor hun mooie spaarpot had gezorgd”, zegt OCMW-voorzitter Filiep Devos. Na het overlijden van haar man, schonk Annie hun centen op een gezapig tempo verder weg. In onze krant zei ze nog, op haar 90ste verjaardag twee jaar geleden, dat ze geen geld over moest houden aan het einde van haar leven.

Tot aan haar dood woonde ze nog zelfstandig thuis, tot ze ziek werd en naar het ziekenhuis werd gebracht, waar ze eind oktober 2016 overleed. Het laatste geld dat ze nog over had, werd, zoals ze in haar testament had voorzien, ook geschonken aan het goede doel. Het duurde een jaar om alle formaliteiten in orde te brengen, maar de drie goede doelen die ze had uitgekozen, mochten vandaag dan toch eindelijk haar erfenis in ontvangst nemen.

Uitzonderlijk

Het OCMW Wielsbeke kreeg nog eens 46.976 euro, het Kinderkankerfonds 27.967 euro, en het fonds in KULeuven ook nog eens 46.939 euro. “Wij zijn uiteraard enorm dankbaar voor deze schenking”, zegt professor Yves Benoit van het Kinderkankerfonds. “Heel soms krijgen we wel eens schenkingen van die omvang, maar het spreekt voor zich dat die eerder uitzonderlijk zijn. Mevrouw Annie Dewaele heeft destijds onze organisatie uitgekozen, omdat ze haar enige zoon aan kanker is verloren. Het was al héél lastig voor haar, wat moest dat wel niet zijn voor ouders met kinderen die nog zoveel jonger waren, heeft ze me nog verteld.”

“Annie heeft met haar giften meer dan één steen verlegd in de gemeente”, zegt OCMW-voorzitter Filiep Devos. “We hebben onder meer seniorenwoningen gebouwd met haar giften, en haar geld wordt ook gebruikt bij de vernieuwing van ons woonzorgcentrum. Annie wilde nooit iets in ruil voor haar schenkingen, enkel een bezoekje nu en dan. Ik ging er zo’n 3 tot 4 keer per jaar op bezoek als om ze te bedanken. Dan zorgde ze voor wat pralines en een éclairtje. Een hele fier dame was het, met een warm hart.”