Annie (31) verliet met zoontje opvangcentrum en is al vier dagen spoorloos Redactie

16u43 3 Federale politie Annie Devrieze verbleef met haar zoontje in een opvangcentrum in Fleurus.

Annie Devrieze (31) en haar 20 maanden oude zoontje Matheo zijn sinds vorige vrijdag vermist. De twee verlieten het opvangcentrum 'Fernand Philippe' in het Waalse Fleurus (Henegouwen). De baby heeft dringende medische zorgen nodig. Devrieze zelf is zwaar gebouwd en ongeveer 1.63 meter groot. Ze heeft een zeer bleke huid en haar dat roodgeverfd is. Op het moment dat ze het centrum verliet - omstreeks 11.30 uur - droeg ze een beige broek en bleke sneakers. Wie meer weet, kan contact opnemen op het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus.