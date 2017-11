Annick De Ridder na verjaardagsfeest bouwpromotor: "Wie iets te verbergen heeft, spreekt niet in centrum af" TT

Bron: Belga 3 kos Annick De Ridder (N-VA). "Wie iets te verbergen heeft, spreekt niet in het centrum van Antwerpen af, vermoed ik." Dat zegt Vlaams parlementslid Annick De Ridder (N-VA) in reactie op het filmpje waar ze te zien is op het verjaardagsfeest van bouwpromotor Erik Van der Paal (Land Invest).

De website Apache bracht vorige week beelden van het verjaardagsfeest in het Antwerpse sterrenrestaurant Het Fornuis. Naast burgemeester Bart De Wever (N-VA) tekende ook een groot deel van het schepencollege en Annick De Ridder present.

"Ik ken Erik van toen ik negentien was, dit moet de twintigste verjaardagsdrink zijn waar ik aanwezig ben", kadert ze dinsdag. "Hij is een vriend van mij."

Het parlementslid vindt het onbetamelijk dat er zonder toestemming is gefilmd. "Blijkbaar wordt het nu aanvaard dat men clandestien, op het publieke domein, mensen filmt. We zijn wakker geworden in een nieuwe wereld, met Amerikaanse toestanden. Er was iemand van de website aanwezig met materiaal en er zat een camera verstopt in een fietstas. Iedereen moet eens nadenken wat dit voor zichzelf betekent."

Geen schande

Contacten tussen overheid en privé zijn geen schande, stelt ze. "Wij transformeren Antwerpen tot een prachtige stad, met een enorme stadsontwikkeling. Daarvoor spreek je nu eenmaal met de privésector. Ik praat net zo goed met een buschauffeur of met een dokwerker. Vorige week was ik aanwezig op het gala van de diamantsector."

De lijst Samen, van sp.a, Groen en onafhankelijken, startte dinsdag een petitie tegen de invloed van de vastgoedlobby in Antwerpen. "Ik ga ervan uit dat Wouter Van Besien even streng zal zijn voor zijn eigen mensen. En dat hij nu in iedere stad en in iedere gemeente in Vlaanderen klacht zal indienen tegen elke politicus die op een receptie verschijnt", besluit het parlementslid.