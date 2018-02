Annick De Ridder krijgt tweede plaats op Antwerpse N-VA-lijst Nina Bernaerts Tommy Thijs

06 februari 2018

10u21 0 N-VA Antwerpen heeft vanmorgen haar lijst voorgesteld in de Handelsbeurs. Op nummer twee, na lijsttrekker en burgemeester Bart De Wever, komt Annick De Ridder. Op drie komt verrassend Nabilla Ait Daoud, huidig schepen van Jeugd. Koen Kennis, schepen van Mobiliteit, staat op plaats vier.

OCMW-voorzitter en schepen voor Sociale Zaken Fons Duchateau staat op de vijfde plaats. Lijstduwer wordt Vlaams minister Liesbeth Homans, schepen van Sport Ludo Van Campenhout krijgt de voorlaatste plaats.

De Ridder zetelde tussen 2007 en 2011 al eens in de Antwerpse gemeenteraad, toen nog voor Open Vld, waarvoor ze sinds 2004 ook al Vlaams parlementslid was. In 2013 maakte ze de overstap naar de N-VA, sinds 2014 zit ze voor de partij in het Vlaams parlement en is ze fractieleider in de Senaat.

N-VA vormt samen met CD&V en Open Vld momenteel de meerderheid in de Antwerpse gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2012 behaalde de partij 23 van de 55 zetels.