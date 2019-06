Anneleen en Nathan willen in 2 weken tijd genoeg geld inzamelen om 5 miljoen bomen te planten. Ze hebben jouw hulp nodig KVDS

Een koppel uit het Antwerpse Lint heeft een opmerkelijke actie op poten gezet voor het milieu. Anneleen Durnez (26) en Nathan Noëth (26) willen in 2 weken tijd voldoende geld inzamelen om maar liefst 5 miljoen bomen te planten. Dat is een oppervlakte van maar liefst 20.000 voetbalvelden. Of 2,5 keer de oppervlakte van het Zoniënwoud.

Dat ze getuigt van ambitie, is het minste wat je kan zeggen over de campagne van Anneleen en Nathan. Het koppel begon een kleine twee jaar geleden een interieurzaak en al van bij het begin waren natuur en duurzaamheid belangrijke thema’s. Net als het planten van bomen.

Apotheker

“Ik ben eigenlijk apotheker van opleiding en Nathan werkte als consultant in de IT, maar we wisten al snel dat we samen een eigen zaak wilden opstarten”, zegt Anneleen. “In oktober 2017 hielden we House Raccoon boven de doopvont: een nieuw interieurmerk dat focust op design en – omdat we echte natuurmensen zijn – de natuur. Dat laatste zie je niet alleen in onze ontwerpen, maar ook in onze manier van werken. Zo wordt alles lokaal geproduceerd. Nathan nam het creatieve aspect voor zijn rekening, ik deed vooral de marketing, de communicatie en het contact met de klanten.”





Bij de start beloofden ze om voor elk product dat ze zouden verkopen, een boom te planten. Dat deden ze niet zelf, maar via twee erkende organisaties die voor elke gedoneerde euro een nieuwe boom in de grond staken ergens op onze planeet. “5.000 producten verkochten we dat eerste jaar”, aldus Anneleen. “Dat betekende dat we 5.000 euro moesten schenken. Onze zaak was nog in de opstartfase en maakte nog geen winst, dus het geld moest uit onze eigen zak komen. Dat deed pijn. Maar beloofd was beloofd. En de bomen kwamen er.” (lees hieronder verder)

Voor hun tweede jaar wilden ze nog een stapje verder gaan. Eind deze maand, op donderdag 27 juni, willen ze een virale campagne creëren op sociale media. Doel is om in 2 weken tijd genoeg geld in te zamelen om maar liefst 5 miljoen bomen te planten. “Nathan heeft het uitgerekend”, zegt Anneleen. “Een vierkante kilometer regenwoud telt 50.000 bomen. 5 miljoen bomen komt dan overeen met 100 vierkante kilometer regenwoud of 20.000 voetbalvelden. Dat is 2,5 keer de oppervlakte van het Zoniënwoud. Het lijkt misschien veel, maar dat is het niet als je bedenkt dat er elke seconde ergens een voetbalveld bomen verdwijnt op aarde.”

Boomzaden

Hun partner is deze keer de internationale vzw Trees for the Future. Die is onder meer actief in Afrika en gaat anders te werk dan soortgelijke organisaties. “Zij planten de bomen niet zelf, maar leiden plaatselijke boeren op, rusten hen uit met werkmateriaal en sturen hen de boomzaden op, zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. De boeren doen dat voor niets, wat maakt dat je voor 10 eurocent al een boom kan planten. Zelf gaan de landbouwers er ook op vooruit door het project. Ze krijgen niet alleen een opleiding voor het planten van gewassen, maar leren ook hoe ze hun grond vruchtbaarder kunnen maken en zo hun inkomen tot 10 keer kunnen vergroten”, aldus Anneleen. (lees hieronder verder)

Het koppel moet dus in totaal 500.000 euro bij elkaar proberen te krijgen voor de 5 miljoen bomen. Ze hopen dan ook dat zo veel mogelijk mensen hun post vanaf 27 juni zullen delen. En dat zo veel mogelijk mensen ook een bijdrage willen leveren. Dat kan nu al op de speciale website die ze voor hun ‘Be Your Own Change Campaign’ aanmaakten en op hun speciale Facebookpagina. Daar kan je ook de vooruitgang van de campagne volgen. “Als een half miljoen mensen 1 euro geeft, zijn we er”, klinkt het positief.

En als het vooropgezette bedrag niet bereikt wordt? “Dan sturen we gewoon het bedrag dat we opgehaald hebben op. Elke bijdrage komt dus terecht, ook al halen we ons ultieme doel niet.”

Klimaat

De bomen zullen worden geplant in Kameroen, Kenya, Senegal, Oeganda, Guinee en Tanzania. “Omdat het in die landen de grootste impact heeft voor het klimaat, de bodem en het inkomen van de inwoners”, aldus Anneleen. “24 uur nadat onze actie afgelopen is, zullen we de factuur van Trees for the Future publiceren en een bewijs van onze bank dat we het geld hebben overgeschreven. Op de website van Trees for the Future kan je ook hún financiën controleren. Die transparantie maakt dat iedereen er 100 procent zeker van kan zijn dat zijn geld terechtkomt.”

En daarna? Hoe de toekomst eruit ziet voor hun zaak? “Momenteel zijn we nog uitsluitend een webwinkel en werken we met verkooppunten, maar we dromen er wel van om ooit de deuren te openen van een eigen vestiging”, vertelt Anneleen nog.