Ann Van de Steen (57), advocate van de weduwe van Jozef Chovanec: “Nu lijkt België een apenland”

Bjorn Maeckelbergh

05 september 2020

02u34

0

Ze is al 34 jaar advocaat en heeft 45 assisenzaken op haar teller. Maar nooit maakte een dossier zoveel los als dat van Jozef Chovanec. "Bijna de hele wereld heeft gebeld. Van The New York Times tot een Koreaanse krant. Iedereen is gechoqueerd door de beelden uit die cel", zegt Ann Van de Steen (57). "Iedereen, behalve het parket van Charleroi. Ik lig daar wakker van."