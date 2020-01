Ann Moerenhout (Groen): “Mensen verdienen politici die niet voortdurend naar hun eigen navel kijken” HAA

13 januari 2020

22u46

Bron: Belga 2 Politiek Dat ons land acht maanden na de verkiezingen nog steeds geen federale regering heeft, is volgens Vlaams parlementslid Ann Moerenhout (Groen) het gevolg van het gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij politici en partijen voor wie het eigen belang primeert.

Moerenhout zei dit maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen Leuven. "In plaats van te vechten voor de mensen zoals politici horen te doen, zijn ze in de eerste plaats bezig met hun score bij de volgende verkiezingen”, klonk het.

Mensen verdienen echter politici die keihard voor hen werken en niet voortdurend naar hun eigen navel kijken", aldus Moerenhout, die de voortzetting van de informateursopdracht van Coens en Bouchez omschreef als 'verder ploeteren bij gebrek aan alternatief'.



De Groen-politica haalde ook scherp uit naar de besparingen en het gebrek aan klimaatbeleid van de Vlaamse regering. "Dat men bespaart op zelfmoordpreventie, mensen met een handicap, zorg, armoede... vinden wij onaanvaardbaar en is niet de maatschappij waar wij voor staan. Ook het klimaatplan stelt in feite weinig of niets voor. Het toont andermaal aan dat een partij als Groen keihard nodig is", aldus nog Moerenhout.

