Ann en Izzy werkten samen bucketlist af: "Pak het leven vast en geniet er super hard van" Vandaag over een Jaar

22 maart 2018

23u10

Amper 27 jaar oud, in de fleur van haar leven. Maar Ann kreeg loodzwaar nieuws te slikken: borstkanker met uitzaaiingen in de hersenen. In 'Vandaag over een Jaar' op Eén toonde ze zich samen met haar vriend Izzy enorm strijdbaar. "Vandaag over een jaar willen wij vooral echt alles uit het leven hebben kunnen halen. Zoveel mogelijk herinneringen hebben gemaakt samen en met onze vrienden en familie."

Ann was in behandeling en vocht tegen de kanker, maar volgens de dokters was er helaas geen volledige genezing mogelijk. Het doel van het koppel: er het allerbeste van maken in de tijd die nog rest. "We hebben geen tijd te verliezen.” Het noorderlicht zien, samen een tatoeage laten zetten, veel reizen, trouwen… het zijn allemaal dingen die op Anns bucketlist stonden. En eentje vinkte ze meteen in de studio af: aan iedereen laten weten wat voor fantastische steun Izzy voor haar is en hoeveel geluk ze heeft zo'n geweldige man aan haar zijde te hebben.

Helaas konden Ann en Izzy een jaar later niet meer samen over hun avonturen vertellen. Ann sliep in april vorig jaar zachtjes in in het ziekenhuis met haar familie en Izzy naast haar bed. Izzy toonde zich ontzettend moedig en kwam alleen in de studio vertellen over wat ze allemaal nog samen beleefden. “De laatste maanden waren enorm intens. We hebben elke kans gegrepen.” Etentjes, feestjes, uitstapjes, reisjes, samen die tattoo laten zetten, … ze deden het allemaal. “Zelfs de laatste week in het ziekenhuis was ze nog volop plannen aan het maken”, vertelt hij.

Trouwen lukte helaas niet meer. “Jammer genoeg hebben we die tijd niet meer gekregen." Izzy had nochtans een romantisch plan met vriendinnen bekokstoofd om zijn Anneke ten huwelijk te vragen. Wat hij vooral van haar heeft geleerd? “Pak het leven vast en geniet er super hard van!"