Anke Van dermeersch dient klacht in tegen de koran: "Een militair handboek" IVI

20 mei 2018

08u25

Bron: De Zondag 236 Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) zal klacht indienen tegen de koran. Dat heeft ze gezegd in een interview met De Zondag. Van dermeersch vindt dat het Europees Hof het boek “moet toetsen aan het EVRM”. “De koran is een militair handboek. Moslims mogen dat ook niet interpreteren. Ze moeten dat letterlijk toepassen.”

Van dermeersch geeft in De Zondag toe dat ze de koran nog niet volledig heeft gelezen. “Dat boek is moeilijk geschreven, in oubollig en religieuze verzen. Ik heb de delen gelezen die relevant zijn”, zegt ze. “De verzen waarin wordt opgeroepen tot geweld bijvoorbeeld.” Dat terroristen allahu akbar roepen, is omdat de koran oproept om ongelovigen te doden, zo zegt Van dermeersch. Al benadrukt de Vlaams Belanger ook dat ze geen verbod wil van het boek. “Ik wil waarschuwen voor de gevaren.” Ze zal dus ook een klacht indienen tegen de koran, zodat het Europees Hof het boek "kan toetsen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens".

Een aantal weken geleden veroorzaakte ze nog ophef met de cover van haar boek “A.N.K.E #politiekincorrect”, waarop ze met haar knalrode hakken op de koran staat. Voor Van dermeersch mag die cover letterlijk genomen worden: “Ik zet de koran een hak”. “De koran vergoelijkt vrouwendiscriminatie”, verklaart de politica de foto. “Ik noem dat boek de #MeToo-bijbel van de vrouwendiscriminatie. Vrouwen hebben geen rechten in de islam. Geweld op vrouwen mag, ze mogen zelfs verkracht worden, volgens de koran.” Haar “strijd tegen de islam” wil ze geen obsessie noemen, maar Van dermeersch vindt wel dat de islam een “groot risico vormt voor onze samenleving”.

Lees verder onder de foto.

"De hoofddoek is de jodenster van vroeger"

Van dermeersch zegt dat ze vrouwen wil waarschuwen voor de gevaren van de islam. “Ja, er zijn veel gematigde moslims, maar zij zullen altijd overtroefd worden door de fundamentalisten.” Van dermeersch zegt dat ze ook positieve reacties krijgt op haar betoog. “Helaas komen die moslima’s dan alleen te staan, de sociale druk in die gemeenschap is heel groot.” Zo dragen moslima’s volgens Van dermeersch hun hoofddoek niet vrijwillig. “De hoofddoek is de jodenster van vroeger, hét merkteken van discriminatie. Ik pleit daarom voor een verbod voor meisjes onder de achttien jaar.”

De Vlaams Belanger is er overigens van overtuigd dat iemand met andere roots ook “perfect Vlaming kan worden onder de Vlamingen”. Dat haar partij mensen met andere roots liefst weg wilt, klopt niet volgens Van dermeersch: “Wij pleiten voor een tijdelijke immigratiestop omdat we eerst orde op zaken moeten zetten. Je kan armoede niet oplossen als je nieuwe armoede importeert.” "Maar", zegt de politica, “wie hier een theocratie wil installeren, is niet welkom”.