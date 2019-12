Animatie toont hoe de vijf gevangenen dankzij dode hoek konden ontsnappen uit gevangenis Turnhout Redactie

Bron: VTM Nieuws 8 Hoe konden vijf gedetineerden zomaar ontsnappen uit de gevangenis van Turnhout? Dankzij een ‘dode hoek’ waar cipiers geen zicht op hadden, zo blijkt. Deze animatie maakt duidelijk hoe de vijf concreet konden ontkomen. Drie gevangenen konden snel weer geklist worden, twee mannen zijn nog altijd spoorloos.

De vijf begaven zich tijdens de avondwandeling ongemerkt naar een blinde vlek op het binnenplein van de gevangenis; een dode hoek waar ze onzichtbaar zijn voor de bewakingscamera’s. Daarna klommen ze over een muur van zes meter hoog en knipten ze een alarmdraad door. En weg waren ze.

“Jaren aangeklaagd”

“Op deze bewuste vleugel is er te weinig verlichting en zijn er te veel dode hoeken in de camera’s. Ook de infrastructuur in het algemeen laat er te wensen over”, stelde vakbondsafgevaardigde Dirk Vansprengel (ACOD) eerder vandaag. Hij stond de voorbije 7 jaar op de afdeling waar de ontsnapte gevangenen het hazenpad kozen. “Al die jaren heb ik dat aangeklaagd, maar er werd niet naar mij geluisterd. Dat het vroeg of laat op deze manier zou eindigen, had je wel kunnen verwachten. Helaas moet er eerst zoiets gebeuren voordat er naar ons geluisterd wordt.”

Spoorloos

Dankzij een toevallige voorbijganger werden drie ontsnapte criminelen snel geklist. De 26-jarige Oualid Sekkaki, de broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki, en zijn 38-jarige kompaan Abderrahim Baghat blijven wel nog onvindbaar.

De politie vraagt om uit te kijken naar de twee voortvluchtigen. Wie een van hen nog heeft gezien, wordt gevraagd onmiddellijk de politie te contacteren. “Dat kan op het noodnummer 101 of via het telefoonnummer van een politiedienst in uw buurt”, klinkt het. “Als u deze mannen opmerkt, vragen wij u om zelf geen actie tegenover hen te ondernemen, maar meteen de politie te alarmeren.”