Animal Rights legt bedrog met 'scharreleieren' bloot: "Kippen scharrelen nooit, pikken elkaar door stress en stallen liggen vol uitwerpselen" Animal Rights maakt schokkende beelden in eierbedrijf Pyfferoen in Wingene

Geen maand na de schokkende beelden uit het slachthuis van Izegem legt Animal Rights opnieuw een schrijnend geval van dierenleed bloot. Medewerkers drongen binnen in het West-Vlaamse eierbedrijf Pyfferoen en troffen daar zwaar verwaarloosde kippen aan: graatmager, kaalgeplukt en soms ziek. Hun eieren belanden in de rekken als 'scharreleieren', maar dat is puur bedrog: geen van de kippen heeft ooit gescharreld, laat staan daglicht gezien.

Eierproducent Pyfferoen, eigendom van de broers Hans en Louis Pyfferoen, heeft in ons land verschillende vestigingen. Eén daarvan ligt in het Westvlaamse Wingene. Er zitten 130.000 leghennen, die op papier 'scharreleieren' produceren. Via pakstations worden die geleverd, hetzij aan bedrijven die er bijvoorbeeld koekjes of mayonaise mee maken, hetzij aan supermarkten, die ze verkopen als 'verse scharreleieren'. In het geval van de eieren die Animal Rights na het maken van de omstreden beelden traceerde, was dat Lidl: ze lagen er in de winkel onder de vlag van het huismerk.

Scharrelkippen scharrelen niet

Eerst op 24 augustus, dan op 30 september drongen medewerkers van Animal Rights 's nachts Pyfferoen binnen. Dat lukte vrij eenvoudig - de deuren waren open. Ze wisten op voorhand min of meer welke infrastructuur ze daar zouden aantreffen: Pyfferoen heeft een vergunning voor vijf grote hokken. Dat zijn scharrelstallen. Twee daarvan zijn voorzien van verdiepingen. De stalvloer fungeert als scharrelruimte. De drie andere hokken hebben een deur die open en toe kan - liefst zoveel mogelijk open. Alleen, dat was niet wat Animal Rights vaststelde.

Campagnecoördinator Benoit Van den Broeck: "Toen wij er waren, waren de kooien gesloten en we hebben alle redenen om aan te nemen dat de kippen haast altijd opgesloten zitten. Er zaten tienduizenden kippen opeen gestapeld, in stallen die helemaal zijn afgesloten van natuurlijk licht en buitenlucht. De kippen die we zagen, zijn nog nooit buiten geweest en ademen 24 uur op 24 uur stallucht in, die veel stof, ammoniak en bacteriën bevat."

Trage dood

Op beelden die Animal Rights maakte is te zien wat de nachtelijke inspectie opleverde. Al meteen achter de toegangsdeur ligt een dode kip. Van nagenoeg alle dieren is het verenkleed beschadigd en één kip heeft een gezwel aan z'n poot, zo groot als een pingpongbal. Een ander dier is met z'n poot vast komen te zitten aan traliewerk, en sterft een trage dood. Verderop ligt een kadaver in verregaande staat van ontbinding en sommige kippen slagen er niet meer in om te stappen, wellicht als gevolg van breuken.

"We konden aan de gebrekkige gezondheidstoestand van de dieren zien dat ze al een hele tijd in dit bedrijf waren. Overal lagen uitwerpselen en daar waren ze ook zélf mee besmeurd. We zagen kippen die mankten, kippen die duidelijk pijn hadden, en één kip had ook duidelijke legnood: je ziét het ei klaarzitten in het lichaam maar het geraakt er niet uit en dat zorgt voor vreselijke infecties. Zonder verzorging gaat zo'n dier dood. Veel kippen waren kaal en gewond. Dat komt door verenpikkerij - iets wat ze bij elkaar gaan doen in situaties van grote stress."

Animal Rights nam een zevental kippen mee, om die te laten onderzoeken door een dierenarts. Haar conclusie was duidelijk: de dieren lijden aan bloedarmoede, zijn extreem mager en zijn mishandeld.

Twaalf inbreuken

Dat de dierenrechtenorganisatie zo'n schrijnende beelden kon maken bij Pyfferoen is opmerkelijk. Exact een jaar geleden, op 14 oktober 2016, voerde de inspectiedienst Dierenwelzijn een controle uit bij Pyfferoen. Hoewel de inspectie overdag plaatsvond, waren de kooien van de scharrelkippen gesloten. Er werden twaalf belangrijke inbreuken vastgesteld, en het bedrijf moest beloven zich in regel te stellen. Alleen, er kwam nooit een herinspectie.

Met de nachtelijke actie en het verspreiden van de beelden wil Animal Rights het consumentenbedrog van scharreleieren aantonen. "We hebben de eieren van Pyfferoen gevonden bij Lidl. Ze worden daar verkocht als verse scharreleieren. De consument wordt keihard bedrogen. Hij denkt een ei te kopen van een kip die gezond heeft geleefd, maar in werkelijkheid gaat het om mishandelde, ondervoede dieren die nooit buitenlucht en daglicht hebben gezien." Toestanden zoals bij Pyfferoen zijn volgens Animal Rights in ons land schering en inslag. "In elk bedrijf waar intensief dieren gehouden wordt, gaat het mis. We vragen dat de overheid strenger optreedt en sowieso kooien voor legkippen verbiedt." Animal Rights vraagt voorlopig niet de sluiting van Pyfferoen.

