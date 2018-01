Animal Rights klaagt varkensboer aan na VTM-uitzending ADN

18u29

Bron: Belga 19 Bart Huysentruyt Bart Vergote en Cathérine Moerkerke. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights klaagt de Zedelgemse varkensboer Bart Vergote aan na de uitzending van het VTM-programma 'Cathérine'. Dat meldt de organisatie vanavond. De varkensboer weerlegt de kritiek en spreekt van "een heksenjacht".

Volgens Animal Rights zijn er wetsinbreuken te zien in de fokkerij van Vergote, ook woordvoerder van het Algemeen Boerensyndicaat.

Couperen van biggenstaartjes

De aflevering opent met beelden waarop te zien is hoe varkensboer Vergote reporter Cathérine Moerkerke toelaat om biggen te vaccineren. Dat op zich is volgens Animal Rights al een misdrijf omdat het moet gebeuren door een dierenarts. Korte tijd later is ook te zien hoe biggenstaartjes worden afgesneden. "Boer Vergote gaat over tot het routinematig couperen van biggenstaartjes als preventieve maatregel tegen staartbijten.

In het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de bescherming van varkens in varkenshouderijen is vastgelegd dat couperen niet routinematig mag gebeuren, maar enkel en alleen wanneer al kwetsuren zijn vastgesteld die wijzen op staartbijten", aldus Animal Rights. "Het verbod op routinematig couperen is er niet voor niets gekomen. Onderzoek toont aan dat het een pijnlijke ingreep betreft die geen echte oplossing biedt."

"Nu of nooit voor Weyts en zijn inspectiedienst"

Volgens Animal Rights geldt er in België daarrond een gedoogbeleid, maar de dierenrechtenorganisatie wil nu ook een handhavingsbeleid. Bij het begin van het nieuwe jaar kondigde bevoegd minister Ben Weyts aan dat 2018 een keerpunt wordt in de strijd voor meer dierenwelzijn. Voortaan zal in Vlaanderen streng opgetreden worden tegen dierenwelzijnsinbreuken.

Animal Rights heeft haar raadsman Anthony Godfroid verzocht om bij de inspectiedienst Dierenwelzijn een klacht in te dienen tegen varkensboer Vergote na de door VTM gefilmde inbreuken. "Het is nu of nooit voor minister Weyts en zijn inspectiedienst om de dierenwelzijnswetten daadkrachtig te handhaven", aldus voorzitster Nadine Lucas van Animal Rights.

"Dit lijkt een heksenjacht. Het ergste is dat Animal Rights de confrontatie niet wil aangaan, noch overleg wil plegen. Ze willen geen positieve evolutie in de veehouderij, wel een directe stopzetting" Bart Vergote

Wettelijk attest

Bart Vergote weerlegt de klachten. "Cathérine Moerkerke heeft inderdaad een zevental biggen gevaccineerd. Maar daar gingen een uitvoerige uitleg en een handleiding aan vooraf. We wilden haar op die manier doen inleven in de landbouwerstiel."

"Voor het couperen heb ik een wettelijk attest van de dierenarts. Zo vermijden we erger, want door staartbijten kunnen biggen kreupel worden en dan zitten we nog met een groter probleem. Dit is dus louter preventief. Andere chirurgische ingrepen, zoals tanden slijpen of castreren, doen we niet. De diensten van Dierenwelzijn mogen gerust komen, want ook ik wil weten of alles correct verloopt. Ik neem dierenwelzijn heel hoog in het vaandel", aldus Vergote.

"Dit lijkt een heksenjacht. Het ergste is dat Animal Rights de confrontatie niet wil aangaan, noch overleg wil plegen. We werken goed samen met andere dierenrechtenorganisaties, zelfs Europese, en daardoor zijn er al verschillende goede maatregelen uit de bus gekomen en gerealiseerd. Maar Animal Rights wil niet wijken. Ze willen geen positieve evolutie in de veehouderij, wel een directe stopzetting."