Animal Rights filmt varkens “die stierven door hitte tijdens transport”, slachthuis ontkent

25 juli 2019

25 juli 2019

10u43

Bron: belga 156 binnenland Animal Rights wil dat de regering actie onderneemt om dierentransporten op zomerse dagen te verbieden. De dierenrechtenorganisatie filmde gisterennamiddag vrachtwagens die bij slachthuis Porc Meat in Zele werden gelost en zag naar eigen zeggen hoe onder het losplatform overleden varkens lagen, als afval aan de kant gegooid. Het slachthuis ontkent dat de dode varkens bij het transport zijn omgekomen. De dieren zijn volgens de directie afgemaakt door het voedselagentschap FAVV.

De organisatie Animal Rights vraagt een transportverbod bij warme temperaturen naar aanleiding van heimelijk gefilmde beelden waarop dode varkens naast een laadkaai liggen aan het slachthuis. De dieren zouden bezweken zijn aan de hete temperaturen. "Terwijl de hoogste temperatuur ooit in België werd gemeten - 39,9 graden - en de mens verkoeling zocht aan het zwembad, gingen ondertussen de veetransporten gewoon door. In tegenstelling tot de omringende landen kent België hiervoor geen hitteplan of transport-stop", hekelt de organisatie.

Zweten

Een maand geleden, tijdens de vorige hittegolf, filmde Animal Rights ook al bij diverse slachthuizen hoe trailers met varkens en runderen in de brandende zon stonden te wachten. "Varkens kunnen slecht tegen hitte. Ze zweten namelijk niet. In de natuur lossen ze dat op door modderbaden te nemen, maar de onnatuurlijke situatie in de stallen en transportwagens geeft die mogelijkheid niet. Hitte leidt tot stress en dat kan uiteindelijk tot de dood leiden", waarschuwt de organisatie.

"Het is duidelijk dat boeren, transporteurs en slachthuizen geen verantwoording nemen en deze misdaad tegen de dieren laten voortbestaan", zegt campagneleider Erwin Vermeulen. De organisatie eist van de regering dat die "direct maatregelen neemt om aan deze hel een einde te maken".

“Niet tijdens het transport omgekomen”

“De varkens die op de beeld te zien zijn, zijn niet tijdens het transport omgekomen”, reageert directeur Laurent Dehennin van Porc Meat. Controleurs van het FAVV hadden ze geëuthanaseerd, aldus het slachthuis.

Het FAVV bevestigt dat controleurs een onderzoek uitvoeren op aangeleverde varkens voor de slachting en desgevallend een euthanasie kunnen uitvoeren indien de dieren bijvoorbeeld gewond zijn. Het agentschap bekijkt of dat ook hier het geval is geweest.

Porc Meat brengt nog aan dat het de dierentransporten niet zelf organiseert en dat het leveranciers vraagt om dieren in de voormiddag over te brengen, wanneer de temperaturen lager liggen.

Nachttransporten

In een reactie op de beelden van Animal Rights laat de Federatie van het Belgische Vlees (Febev) weten dat ook zij een oplossing zoeken voor het dierentransport tijdens een periode van hitte. Febev wil dat er ook ‘s nachts vervoerd mag worden, zodat de dierentransporten bij koelere temperaturen kunnen gebeuren. “Febev werkt al sinds maart 2019 aan een oplossing”, klinkt het in een persbericht, “De bevoegdheid voor het wijzigen van de slachturen ligt evenwel bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)”.

Op 23 juli ging het FAVV akkoord met een uitzonderingsmaatregel voor de komende dagen. “Er werd beslist dat in het geval dat code rood voor de hitte wordt afgekondigd in ons land, er vroeger geslacht kan worden”, aldus Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van Febev.

“Mobiele slachthuizen”

Op basis hiervan kan er in de toekomst een structurele regeling getroffen worden waarbij het inderdaad verplicht wordt om vanaf een bepaalde hoge temperatuur alleen nog ‘s nachts te vervoeren en te slachten, bevestigt Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts. “We vragen vanuit Vlaanderen al langer om nachttransporten mogelijk te maken bij extreem warm weer. We zijn dan ook erg blij dat het FAVV nu ingaat op onze vraag en die van de sectoren.”

De minister haalt daarnaast nog een andere oplossing aan voor het dierentransport tijdens een periode van hitte. “Ik wil ook gaan naar een ondersteuning van mobiele slachthuizen, zodat de slachtplaats naar de kweekplaats toe kan komen en er helemaal geen moeizame transporten meer nodig zijn”, voegt de minister toe.

Op Europees niveau werd destijds een richtlijn uitgevaardigd over de minimum- en maximumtemperatuur waarbij dieren vervoerd mogen worden. De aanvaardbare temperatuur ligt tussen 5 graden Celsius en 30 graden Celsius, met een tolerantie van vijf graden boven en onder dat bereik.