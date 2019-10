Animal Rights eist verbod op organiseren van slachtsafari's door Belgische bedrijven ADN

08 oktober 2019

14u17

Bron: Belga 3 Animal Rights eist een verbod op het organiseren van slachtsafari's en een verbod op het organiseren van jachtreizen door Belgische bedrijven. De dierenrechtenorganisatie roept daarnaast ook de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus op om leden die dit soort reizen aanbieden, te weigeren.

Belgische bedrijven bieden slachtsafari's aan binnen Europa, naar Amerika en Rusland maar vooral Afrika, aldus Animal Rights in een persbericht vandaag. De organisatie verwijst naar twee bedrijven die slachtsafari’s aanbieden in ons land: Hunting Adventure in het Limburgse Tessenderlo en Tophunt Travel in het Oost-Vlaamse Lemberge.

"Op sociale media wordt gepronkt met de trofeeën: dode hyena's, beren, luipaarden, olifanten, leeuwen, giraffen, zebra's en nog veel meer. De trofeejagers knallen alle mogelijke dieren af om vervolgens met hun dode lichamen te poseren." Animal Rights eist een verbod op het organiseren van dit soort reizen. “We kunnen niet langer aanvaarden dat mensen winst maken met het doodschieten van dieren”, zegt Rowena Vanroy, campagnecoördinator Animal Rights.

Manifestatie

De dierenrechtenorganisatie eiste eerder al dat de bevoegde minister, Marie Christine Marghem (MR), de invoer van jachttrofeeën naar België zou verbieden. Ze eist nu ook een verbod op het organiseren van jachtreizen door Belgische bedrijven. Bovendien roept Animal Rights de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus op om leden die dit soort reizen aanbieden, te weigeren. Vrijdag 11 oktober vanaf 13.00 uur organiseert Animal Rights over dit thema een manifestatie op de Groenplaats in Antwerpen.

“Wordt besproken”

In een reactie laat Koen van den Bosch, gedelegeerd bestuurder van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus weten dat voor zijn vereniging voorop staat dat "iedereen die reizen verkoopt in ons land met alle wettelijke verplichtingen in orde moet zijn, zodat de klanten beschermd zijn", iets waarvan het nut volgens Van den Bosch onlangs opnieuw werd bewezen bij het faillissement van Thomas Cook.

"Over het lidmaatschap van onze vereniging, kan ik als CEO niet beslissen (Animal Rights vraagt de schrapping van de reisbureaus die jachtreizen verkopen, nvdr) ", zegt Koen Van den Bosch, "het lidmaatschap toekennen of afnemen is een bevoegdheid van onze raad van bestuur. Ik kan me voorstellen dat de kwestie van het lidmaatschap van die door activisten omstreden reisbureaus op de volgende vergadering van onze raad zal besproken worden."