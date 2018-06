Anick Berghmans neemt ontslag als schepen, maar ontkent betrokkenheid: "Niks met de plofkraken te maken" Birger Vandael HA

29 juni 2018

15u22

Bron: Belga, eigen berichtgeving 291 Anick Berghmans, de Lommelse (ex-)schepen van sp.a die deze week werd ondervraagd in het kader van de plofkraken, ontkent met klem iets te maken te hebben met de zaak. Ze beslist wel om een stap opzij te zetten in de gemeentepolitiek en biedt haar ontslag aan als schepen en gemeenteraadslid. Dat heeft ze in een open brief bekend gemaakt.

"Ik ben geschokt door wat er in de pers geschreven wordt en welke onwaarheden daarin verkondigd worden, voornamelijk met betrekking tot mijn persoon", schrijft Berghmans. Woensdag werd ze na verhoor vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter, maar ze blijft officieel in verdenking gesteld voor diefstal met braak en bendevorming in het plofkraakdossier.

"Ik zal me uiteraard ter beschikking houden van het gerechtelijk onderzoek. Gezien het geheim van het gerechtelijk onderzoek zal ik niet communiceren met betrekking tot de inhoud van dit lopende onderzoek."

"Omwille van bovenstaande en omwille van het feit dat ik al mijn energie wil gebruiken om mijn naam te zuiveren, heb ik besloten om een stap opzij te zetten en mijn ontslag aan te bieden als schepen en als gemeenteraadslid. Ik denk dat dit ook nodig is in het belang van de verdere goede werking van het stadsbestuur en de stadsorganisatie, en in het belang van de Lommelaars", aldus Berghmans.

Verkiezingen

"We hebben net kennis genomen van het ontslag", reageert eerste schepen Kris Verduyckt (sp.a). "We moeten kijken hoe het verder loopt, maar het is voor ons ook allemaal heel snel gegaan."

Verduyckt nam de bevoegdheden van Berghmans - Evenementen, Dierenwelzijn en Het jonge kind - al over nadat ze op non-actief werd geplaatst. De Lommelse sp.a heeft echter nog niet beslist of dat zo blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. "We zullen dit nog intern moeten bespreken", aldus Verduyckt. "Evenementen en Dierenwelzijn had ik wel eerder al, en die sluiten ook heel nauw aan bij mijn huidige bevoegdheden."