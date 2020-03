Angela Merkel in quarantaine - 651 nieuwe doden in Italië - miljoenen mondmaskers onderweg naar België

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is uit voorzorg in thuisisolatie geplaatst. Merkel kwam in contact met een arts die positief heeft getest op het coronavirus. Bij ons zijn er de voorbije 24 uur opnieuw 355 mensen in het ziekenhuis opgenomen met het coronavirus, 290 mensen liggen nu op intensieve zorgen. Er zijn ook acht mensen overleden. Ook in een woonzorgcentrum in Sint-Pauwels zijn verschillende besmettingen vastgesteld . Particulieren en bedrijven kunnen ondertussen beroep doen op een reeks extra steunmaatregelen als ze in moeilijkheden komen, kondigde minister van Financiën Alexander De Croo vanmiddag aan . In Italië tot slot vielen in 24 uur tijd 651 nieuwe doden. Herlees hier het verloop van alle ontwikkelingen van zondag.