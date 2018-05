Anesthesist en chirurg vechten met elkaar terwijl hun patiënt op operatietafel ligt HR

08 mei 2018

12u36

Bron: 7 sur 7 47 Een discussie over het geluidsvolume van een monitor in de operatiekamer heeft in Eupen geleid tot een opmerkelijke vechtpartij. Een anesthesist kreeg klappen van een maag-darmspecialist. Hun minderjarige patiënt lag intussen al op de operatietafel.

De zaak kwam voor de correctionele rechtbank in Eupen. Een minderjarige was op 1 juli 2016 in het ziekenhuis binnengebracht na een zelfmoordpoging. De anesthesist beweert dat de patiënt al in slaap lag toen hij binnenkwam, en dat de monitor uitgeschakeld was, terwijl die normaal aan zou moeten staan. De maag-darmspecialist ziet het anders. Hij zou een probleem hebben met zijn oor en beweert dat hij geen piepende apparatuur op een hoog volume kan verdragen. Hij zou de anesthesist hebben gevraagd het volume van het apparaat te verlagen, wat hij zou hebben geweigerd. Na een woordenwisseling, besloot hij dan maar de anesthesist manu militari uit de operatiekamer te verwijderen. Dat resulteerde in verschillende blauwe plekken.

Het openbaar ministerie vroeg 60 uren werkstraf voor de anesthesist en 600 euro boete. De uitspraak volgt op 4 juni.