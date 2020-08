Andries (36) stond half uur in de chaos van Oostende: “Toen de flikken chargeerden, ben ik weggegaan”

“Toen mensen begonnen te duwen om toch de trein op te geraken en de politie enkele heethoofden hardhandig op hun plaats zette, had ik genoeg gezien. Op die manier hoefde het niet voor mij; ik heb rechtsomkeer gemaakt en heb de nacht in Oostende doorgebracht”, zegt Andries Arijs (36) uit Lede die zich het uitstapje naar de kust anders had voorgesteld. Hij was getuige van de chaos die gisteren in het treinstation ontstond.