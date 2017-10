Andreas (11) ruimt met zijn tractor zwerfvuil op: "Mijn broer en ik spelen graag in de natuur, maar er ligt veel vuil" Kristien Bollen

19u01

Nog maar elf jaar is Andreas Herinckx maar nu al is hij een toonbeeld voor heel wat volwassenen. Met de tractor, voorzien van een vuilnisbak en aanhangwagen trekt de jongeman door de straten in zijn woonplaats Oplinter bij Tienen op zoek naar zwerfvuil.







Lang hoeft hij niet te zoeken, op enkele uren tijd vult hij verschillende zakken met vuilnis. Terwijl zijn leeftijdsgenootjes op de Playstation zitten te spelen of achter de tv kruipen, trekt Andreas, gekleed in zijn overall, de straat op.

"Ik ben graag buiten", vertelt de jongen. "Mijn broer en ik spelen graag in de natuur. Maar wanneer ik buiten ben, merk ik dat er rondom mij heel wat zwerfvuil ligt. Zo ben ik op het idee gekomen om zelf maar de handen uit de mouwen te steken, want de arbeiders van de stad kunnen onmogelijk overal tegelijk zijn om op te ruimen. Ik wil gerust mijn steentje bijdragen."