André Gyselbrecht tekent officieel beroep aan tegen veroordeling in kasteelmoord Siebe De Voogt

16 mei 2018

16u13

Bron: Eigen berichtgeving 3 Wat al langer aangekondigd werd, is nu ook officieel: André Gyselbrecht tekent beroep aan tegen z'n veroordeling in de kasteelmoord. Dat bevestigt zijn advocaat Filip D'Hont. Dokter Gyselbrecht (67) kreeg op 18 april 27 jaar cel als opdrachtgever voor de moord op z'n schoonzoon Stijn Saelens.

Zijn advocaten Johan Platteau en Filip D'Hont waren na de uitspraak niet te spreken over het vonnis. "Dit is buiten proportie", stelde meester Platteau vorige maand. Daarnet tekende de verdediging van de dokter op de griffie van de rechtbank ook officieel beroep aan. Dat gebeurde enkel op strafgebied. Over de schadevergoedingen voeren ze geen discussie. Ook tussenpersoon Evert de Clercq tekende al beroep aan tegen de 27 jaar cel die hij kreeg. Een datum voor het proces in beroep is nog niet gekend.

