André Gyselbrecht krijgt 27 jaar celstraf als opdrachtgever voor kasteelmoord, rechtbank schetst vernietigend beeld van dokter Tommy Thijs Siebe De Voogt

18 april 2018

13u30 661 Hoofdverdachte André Gyselbrecht is veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Dat heeft de Brugse correctionele rechtbank beslist. De rechtbank stelde dat André Gyselbrecht veroordeeld moet worden tot een strenge, effectieve gevangenisstraf. Enkel zijn gunstig strafblad werd als een echte verzachtende omstandigheid omschreven. Pierre Serry krijgt 21 jaar cel, Evert de Clercq 27 jaar cel en Roy Larmit 15 jaar cel. De huurmoordenaar zelf overleed al in 2012.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Gyselbrecht had immers een klacht wegens incest neergelegd tegen Saelens. Ook Saelens' plannen om naar Australië te verhuizen waren voor de huisarts een doorn in het oog.

Jarenlang hield André Gyselbrecht vol dat het enkel de bedoeling was om zijn schoonzoon een lesje te leren. Tijdens het proces legde hij uiteindelijk toch bekentenissen af. Gyselbrecht verklaarde dat hij geen andere uitweg meer zag. "Het was het ultieme redmiddel om mijn kleinkinderen te beschermen. Ze waren in gevaar", klonk het.

"Hij kon de gevolgen van zijn daden inzien"

De verdediging wierp op dat dokter Gyselbrecht handelde uit overmacht. Op basis daarvan vroeg meester Johan Platteau de vrijspraak, maar daar ging de rechtbank niet op in, integendeel. Ze veegde de argumenten een voor een van tafel. "Het is niet aangetoond dat hij niet aan de overmacht kon weerstaan. Hij had voldoende logisch denkvermogen om de gevolgen om zijn daden in te zien", zo klonk het.

De rechters schetsten een vernietigend beeld van Gyselbrecht. ""Het negatieve beeld dat hij wilde schetsen van het slachtoffer, is niet in overeenstemming met de elementen uit het dossier. (..) Uit het psychiatrisch rapport blijkt dat beklaagde steeds de controle wil nemen over de situatie. Hij luistert niet naar de verhoorders en wordt omschreven als manipulatief, plaatst zich in een slachtofferrol en heeft een opgeblazen zelfbeeld."

Ook strenge straffen voor tussenpersonen

Pierre Serry trad als tussenpersoon op bij het beramen van de moord. Later werd ook Evert de Clercq als tussenpersoon aangewezen. Roy Larmit bracht de huurmoordenaar, Antonius Van Bommel, per auto naar het kasteel in Wingene. Van Bommel overleed al in 2012.

Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlakbij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

De STRAFFEN:

• 27 jaar voor André Gyselbrecht

Huisdokter André Gyselbrecht is tot 27 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. De dokter uit Ruiselede gaf de opdracht om zijn schoonzoon uit de weg te ruimen. Het openbaar ministerie had 30 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling gevorderd.

• 21 jaar voor Pierre Serry

Tussenpersoon Pierre Serry is tot 21 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. De tussenpersoon uit Aalter speelde een cruciale rol bij het beramen van de moord. Pas in de loop van 2016 begon de tussenpersoon bekentenissen af te leggen. Serry verklaarde dat hij via Evert de Clercq in contact kwam met huurmoordenaar Antonius van Bommel. Tegelijk blijft Serry wel volhouden dat het nooit de bedoeling was om Stijn Saelens te begraven in de put aan zijn chalet.

• 27 jaar voor Evert de Clercq

Tussenpersoon Evert de Clercq is tot 27 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. De Zeeuw uit IJzendijke ronselde huurmoordenaar Antonius van Bommel, maar blijft zijn betrokkenheid ontkennen. Door de verklaringen van Franciscus Larmit geraakte de Clercq in 2015 toch weer in nauwe schoentjes. Bovendien bracht hij Pierre Serry in contact met de ondertussen overleden huurmoordenaar 'Ronnie' van Bommel. Volgens Serry vroeg de Clercq 150.000 euro om de moord te organiseren.

• 15 jaar voor Franciscus Larmit

Franciscus - Roy - de Clercq is tot 15 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. De Tilburger voerde zijn oom Antonius van Bommel naar het kasteel Carpentier.