André Gyselbrecht gaat in beroep tegen celstraf van 27 jaar Elien De Wulf HA

23 april 2018

16u07

Bron: VTM NIEUWS, Belga 132 Dokter André Gyselbrecht (67) tekent beroep aan in de zaak rond de Kasteelmoord. Dat bevestigt zijn advocaat Johan Platteau aan VTM NIEUWS.

Gyselbrecht werd vorige week tot 27 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. De rechtbank stelde dat de dokter veroordeeld moet worden tot een strenge, effectieve gevangenisstraf. "Ik heb mijn cliënt ondertussen gesproken en het is beslist dat er beroep komt. In mijn referentiekader is 27 jaar een te zware straf", zegt meester Platteau. Het staat nog niet vast welke aspecten van het vonnis de verdediging zal aanvechten.

Eerder vandaag raakte ook al bekend dat zijn kompaan Evert De Clercq in beroep gaat tegen zijn straf. Die kreeg ook 27 jaar cel. De Zeeuw blijft tot op vandaag volhouden dat hij niets te maken heeft met de moord op Saelens.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in het West-Vlaamse Wingene. De Clercq kwam in 2013 een eerste keer in het vizier van de speurders als mogelijke tweede uitvoerder van de moord. Na een negatieve DNA-test werd de Zeeuw onmiddellijk vrijgelaten.

Door de verklaringen van Franciscus Larmit geraakte de Clercq in 2015 toch weer in nauwe schoentjes. Bovendien bracht hij Pierre Serry in contact met de ondertussen overleden huurmoordenaar 'Ronnie' van Bommel. Volgens Serry vroeg de Clercq 150.000 euro om de moord te organiseren.