André Flahaut (PS) bereidt wetsvoorstel voor om Hitlergroet formeel te verbieden SVM

02 september 2020

16u44

Bron: Belga 7 Kamerlid André Flahaut (PS) bereidt een wetsvoorstel voor om een formeel verbod in te voeren op het uitbrengen van de nazigroet en andere gebruiken die daarmee verband houden.

Op de beelden van het brutale politieoptreden tegen Jozef Chovanec was te zien hoe een van de agenten een Hitlergroet uitbracht. Maar de Hitlergroet dook de voorbije jaren wel vaker op. Onlangs nog aan het station van Mechelen tegen viroloog Marc Van Ranst en eind vorig jaar tijdens een voetbalwedstrijd richting een speler van Sporting Charleroi. Ja, zelfs na een bezoek aan het Fort van Breendonk.

"Is de nazigroet het laatste modeverschijnsel geworden?", vraagt de voormalige minister zich af. "Niemand kan de betekenis van het gebaar naast zich neerleggen. Of het lijden, het bloed en de tranen waarmee het gepaard gaat. Jong en oud moet zich bewust zijn van zijn haatdragende betekenis en beseffen vanwaar die afstamt. Dat is een kwestie van opvoeding in burgerschap.”

Op basis van de wet-Moureaux die racisme, antisemitisme en xenofobie beteugelt, kan een Hitlergroet worden bestraft. Maar dat is een kwestie van interpretatie. Flahaut pleit voor een wet die de basis legt van een verbod op het gebaar en van andere manifestaties die ermee verband houden.

Hij verwijst daarmee naar andere landen - zoals Duitsland en Oostenrijk - waar de Hitlergroet grondwettelijk verboden is. In landen als Nederland, Zweden, Tsjechië, Slovakije en Polen kan de Hitlergroet aanleiding geven tot een veroordeling als die verbonden kan worden met haatmisdrijven. Flahaut zal zijn tekst voorleggen aan andere fracties.

