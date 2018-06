Anderlechtse gemeenschapswachten aangevallen na België-Tunesië Redactie

26 juni 2018

14u55

Bron: Belga 1 In Anderlecht zijn zaterdagavond, na afloop van de WK-wedstrijd België-Tunesië, vier gemeenschapswachten aangevallen door supporters van de Rode Duivels. De lokale politie Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) heeft een onderzoek geopend voor slagen en verwondingen. De gemeente Anderlecht heeft zich intussen burgerlijke partij gesteld.

Het incident vond zaterdagavond rond 20.20 uur plaats in de Theo Verbeeckstraat in Anderlecht. Twee vrouwelijke gemeenschapswachten die er patrouilleerden, werden er plots aangevallen door een groepje van zes Rode Duivels-supporters, drie mannen en drie vrouwen. Die zouden hen racistische beledigingen naar het hoofd geslingerd hebben. Toen de gemeenschapswachten de dialoog wilden aangaan, zouden de supporters nog agressiever geworden zijn en slagen hebben uitgedeeld. Twee andere gemeenschapswachten die probeerden tussen te komen, deelden ook in de klappen.

De gemeenschapswachten verwittigden de politie en die kwam snel ter plaatse, maar de supporters hadden op dat moment al de benen genomen. Drie gemeenschapswachten waren bij de feiten gewond geraakt en zijn verschillende dagen werkonbekwaam. De politie heeft intussen een onderzoek geopend en zal onder meer en buurtonderzoek uitvoeren.