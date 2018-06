Anderhalf jaar cel voor dronken twintiger die 18-jarige fietser doodreed en vluchtte kg

06 juni 2018

10u54

De 26-jarige Jermo H. uit Vosselaar krijgt anderhalf jaar celstraf, een rijverbod van drie jaar en een boete omdat hij vorig jaar een 18-jarige fietser aanreed en vluchtte. De jongeman kwam daarbij om het leven. Pas uren na het ongeval gaf Jermo H. zichzelf aan.

In september vorig jaar reed de 18-jarige Gilles Dierckx na een fuif met de fiets naar huis, samen met een vriend. Rond 4.30 uur werd het duo aangereden. De bestuurder hield even halt, maar vluchtte nadien weg. Gilles overleed ter plaatse aan zijn verwondingen, zijn vriend raakte lichtgewond.

De politie ontdekte de auto even later in een doodlopende straat, maar van de bestuurder was toen nog geen spoor. Pas vier uur later gaf Jermo H. zich aan bij de politie. Hij was op dat moment nog te dronken om ondervraagd te worden. Onderzoek van een verkeersdeskundige wees ook uit dat hij te snel reed op het moment van het ongeval.

Schaamte

Volgens zijn advocaat had Jermo H. veel spijt van het ongeluk. “Mijn cliënt beseft dat hij zeer zwaar in de fout is gegaan. Hij zou de klok willen terugdraaien, maar dat is jammer genoeg niet mogelijk. Hij zit diep in de put en schaamt zich voor wat hij heeft aangericht. Hij is bereid zijn straf te aanvaarden."

Jermo H. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan één jaar met uitstel. Daarnaast krijgt hij een rijverbod van drie jaar, waarvan zes maanden met uitstel, en een boete van 8.000 euro.